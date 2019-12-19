السيسي: العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة العربية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:54 19/12/2019 حدث بتاريخ: 16:56 19/12/2019

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس على الطابع الخاص الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي ، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال المتحدث ، في بيان صحفي اليوم ، إن عصام بن سعيد سلم رسالة للرئيس المصري من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى العاهل السعودي، معربا عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.