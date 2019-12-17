مقتل 17 في ضربات جوية روسية وسورية في شمال غرب سوريا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:51 17/12/2019 حدث بتاريخ: 20:29 17/12/2019

قال شهود ورجال إنقاذ إن ضربات جوية من الجيشين السوري والروسي أودت بحياة 17 شخصا على الأقل اليوم الثلاثاء في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه قوات المعارضة.

وقال اثنان من خدمات الإنقاذ المحلية إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في حين أصيب العشرات بعد قصف جوي لسوق كبيرة في بلدة معصران. وأضافا أن ستة مدنيين آخرين قتلوا في قصف لبلدة بداما.

وقال رجل إنقاذ اسمه عبد الله الحلبي إن خمسة آخرين قتلوا في بلدة تلمنس القريبة الواقعة في الشطر الجنوبي الشرقي من محافظة إدلب.

وأضاف أن ضربات جوية استهدفت عدة قرى في المنطقة أدت إلى مقتل اثنين آخرين وإصابة العشرات.