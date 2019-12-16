حكومة الوفاق الليبية تستغرب تصريحات الرئيس المصري

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:01 16/12/2019 حدث بتاريخ: 17:01 16/12/2019

أعربت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا عن استغرابها الشديد من تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول ما وصفه بـ "غياب الإدارة الحرة لحكومة الوفاق الوطني ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والارهابية والتلويح بالتدخل المباشر".

وأكدت الحكومة ، في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم الاثنين، شرعيتها ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالها وبسط سلطتها على كافه المؤسسات، وأنهم واجهوا الإرهاب في سرت وقضوا على داعش في زمن قياسي.

وأضاف البيان أن "حكومة الوفاق تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي ولا نقبل بتهديد سيادتنا الوطنية" .

وتابعت أنها "تأمل أن يكون للشقيقة مصر دور جوهري في دعم الاستقرار ، بدلا من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دوليا يقودها مجرم حرب قامت بالاعتداء على العاصمة طرابلس رمز وحدة ليبيا واستقرارها".

ودعت حكومة الوفاق السلطات المصرية لمراجعة موقفها اتجاه الأزمة الليبية ولعب دورها الإيجابي الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ويسعى لتطويرها واستمرارها .