سوريا تعلن إدخال بئري غاز جديدين في الإنتاج شرق حمص

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:40 15/12/2019 حدث بتاريخ: 19:41 15/12/2019

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عن إدخال بئري غاز جديدين في الإنتاج بكمية نحو مليون متر مكعب من الغاز يوميا، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في تحسن الواقع الكهربائي في البلاد.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد: "خلال وقت قياسي وبخبرات وطنية صرفة نجحت كوادر وزارة النفط والثروة المعدنية في إضافة ما يقارب مليون م3 من الغاز إلى الشبكة من خلال إدخال بئري شريفة 2 وشريفة 104 في الإنتاج من حقول شريفة شرق حمص ووصل الحقل بالشبكة" .

وأضافت: "تم إنجاز الخطوط في زمن قياسي بلغ 15 يوما، لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من أجل محطات الطاقة، من خلال تكثيف الورش العاملة بشكل متواصل وبخبرات وطنية، بالتعاون مع شركة الإنشاءات العسكرية، وبطول 16 كم و قطر 8 أنش، بعدها جرى كسح الخط ووصله إلى محطة غاز قمقم".

وكانت وزارة الكهرباء السورية كشفت سابقا، أن خسائر قطاع الكهرباء في البلاد تقدر بما لا يقل عن 4 مليارات دولار منذ عام 2011، موضحة أن "70% من محطات التحويل وخطوط نقل الفيول، متوقفة نتيجة الأعمال الإرهابية".