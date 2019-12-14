تركيا تقول حكومة الوفاق الوطني الليبية لم تطلب منها إرسال قوات حتى الآن

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:01 14/12/2019 حدث بتاريخ: 16:02 14/12/2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم السبت إن ليبيا لم تقدم طلبا إلى تركيا لإرسال جنود لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في مواجهة قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك مثل هذا الطلب، قال جاويش أوغلو خلال منتدى الدوحة ”لا، ليس بعد“.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي إن بلاده قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة التي يتزعمها فائز السراج وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وذلك في أعقاب اتفاق أمني وعسكري بين الطرفين.