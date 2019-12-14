مصر تعلن 15 ديسمبر من كل عام يوما عالميا للإفتاء

مفتي الديار المصرية الشيخ شوقي علام

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:06 14/12/2019 حدث بتاريخ: 15:07 14/12/2019

قال مفتي مصر، شوقي علام، إنه سيتم تخصيص يوم 15 ديسمبر من كل عام "يوما عالميا للإفتاء".

وأضاف علام، في كلمة بمناسبة إطلاق دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لـ "اليوم العالمي للإفتاء" الذي تبدأ فعاليته غدا الأحد، أن "هذا الحدث المهم جاء نتيجة اتفاق المجتمعين في المؤتمر العالمي للإفتاء منتصف أكتوبر الماضي، على اختيار 15 ديسمبر من كل عام يوما عالميا للإفتاء، كونه يوافق تاريخ إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قبل أربع سنوات".

وأشار إلى أن عدد أعضاء الأمانة وصل الآن إلى ما يزيد عن 50 مفتيا وعالما من مختلف دول العالم، مبديا تقديره للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل أعضاء الأمانة.

واختتم المفتي المصري: "يمكن أن نقول إننا أمام تطور كبير في مجال الفتوى يحقق استقرار المجتمعات على مستوى العالم بأسره".