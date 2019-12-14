قطر تتحدث عن "تقدم طفيف" في سبيل حل الخلاف الخليجي

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:38 14/12/2019 حدث بتاريخ: 12:42 14/12/2019

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم السبت إن تقدما طفيفا تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب قبل عامين ونصف العام مع دول خليجية ومصر.

وردا على سؤال عما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي، قال الوزير لرويترز إن ”تقدما طفيفا (تحقق)، مجرد تقدم طفيف“.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط التجارة والدبلوماسية مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة الاتهام وتتهم جيرانها بالسعي للنيل من سيادتها.