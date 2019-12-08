المرصد السوري: العمليات العسكرية في إدلب أجبرت 38 ألف مدني على النزوح خلال أسبوع

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:37 08/12/2019 حدث بتاريخ: 14:49 08/12/2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن العمليات العسكرية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد أجبرت نحو 38 ألف مدني على النزوح خلال أسبوع واحد.

واتهم المرصد الجانب التركي بغض الطرف عما تقوم به القوات السورية والروسية في المنطقة، التي من المفترض أن يكون مسؤولا عن "خفض التصعيد" فيها، والتركيز في المقابل على منطقة شمال شرق سورية حيث المواجهات والاحتكاكات مع المسلحين الأكراد.

وأوضح المرصد أن أكثر من 38 ألف مدني اضطروا إلى النزوح من الريف الشرقي لمدينة معرة النعمان وتوجهوا إلى أعزاز والباب وعفرين بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، وبعضهم الآخر ذهب إلى مدينة إدلب وغيرها، وسط ظروف إنسانية صعبة.

تجدر الإشارة إلى أن مسلحي المعارضة يسيطرون على معظم مناطق محافظة إدلب القريبة من الحدود التركية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال خلال زيارة لأطراف المحافظة إن "معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سورية".