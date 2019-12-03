الدوحة: العاهل السعودي يدعو امير قطر الى قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:38 03/12/2019 حدث بتاريخ: 20:38 03/12/2019

دعا العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الى قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد هذا الشهر في الرياض، وفق ما افادت وكالة الانباء القطرية الرسمية الثلاثاء، من دون ان توضح ما اذا كانت الدوحة قبلت الدعوة.

وذكرت الوكالة ان امير قطر "تلقى رسالة مكتوبة من الملك السعودي لحضور قمة" مجلس التعاون "في العاشر من كانون الاول/ديسمبر"، علما ان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ حزيران/يونيو 2017.