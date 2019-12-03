الرئيس اللبناني يؤكّد العمل على إيجاد حلول للأزمة الراهنة

الرئيس اللبناني ميشال عون

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:30 03/12/2019 حدث بتاريخ: 17:30 03/12/2019

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء العمل على إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الراهنة.

وشدّد عون ، خلال لقائه أعضاء مجموعة "حوار وجسور" اليوم ، " على استمرار عملية مكافحة الفساد" مجدداً الدعوة للمواطنين إلى "المساهمة في كشف الفاسدين والمرتشين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن".

وركز الرئيس عون" على دور القضاء بعد التعيينات الأخيرة التي من شأنها المساعدة في محاسبة المرتكبين وتحقيق العدالة ".

وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم ال 48 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية .

وتجمع عدد من المحتجين أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت احتجاجاً على سياسة مصرف لبنان المالية.

وعمت اعتصامات لذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق عدة في الشمال والجنوب والشرق وفي جبل لبنان، بمناسبة "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة" مطالبين بحقهم في العليم والرعاية.

من جهة أخرى ، أعلنت قيادة الجيش اللبناني ، في بيان اليوم ، أن عددا من العسكريين جرحوا ليل أمس أثناء قيامهم بفتح طريق الناعمة ( جنوب بيروت) .

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

ولم يدع الرئيس ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.