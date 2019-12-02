وزير الري المصري: مصر تعاني من نقص كبير في المياه ونريد حماية السد العالي

صورة أرشيفية لسد النهضة

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:09 02/12/2019 حدث بتاريخ: 19:11 02/12/2019

قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إنه من الضروري مناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي بشكل معمق، حيث تعاني مصر من نقص كبير في المياه.

وأكد عبد العاطي، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة المنعقد في القاهرة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، التزام مصر بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، تأكيدا لما اتفقت عليه القيادة السياسية في مصر، وتم تدوينه في اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015.

وتابع عبد العاطي: "أعتقد بصدق أن هناك طريقا واضحا نحو إيجاد حل مربح للجانبين في هذه المفاوضات، فهدفنا هو التوصل إلى اتفاق، من ناحية ليمكن إثيوبيا من تحقيق هدفها من خلال توليد الطاقة المائية، ويمنع إحداث ضرر كبير على استخدامات المياه لدول المصب".

ونوه وزير الري إلى أن "مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، ويتم سد العجز في الوقت الحالي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي على نطاق واسع، علاوة على ذلك، تستورد مصر نحو 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويا من أجل سد الفجوة الغذائية".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق تشغيل متعدد للخزانات بما يمكن خزان سد النهضة من تحقيق هدفه مع حماية السد العالي وخزان أسوان من تحقيق هدفه أيضا".

وتستضيف القاهرة اجتماعا جديدا بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء الري والموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، حيث يعد هذا الاجتماع الثاني من جملة 4 اجتماعات على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث، للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل حلول 15 يناير 2020.