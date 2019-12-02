اصابة ثلاثة ضباط من الشرطة العسكرية الروسية في انفجار على حدود سوريا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:38 02/12/2019 حدث بتاريخ: 18:44 02/12/2019

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن ثلاثة من ضباط الشرطة العسكرية الروسية أصيبوا في انفجار قنبلة محلية الصنع يوم الاثنين أثناء قيامهم بدورية روتينية في سوريا قرب الحدود مع تركيا.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن القنبلة انفجرت بالقرب من بلدة كوباني في محافظة حلب بشمال سوريا مضيفة أنها لا تعتقد بأن حياة الجنود المصابين في خطر.

وتسير روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول الحدود السورية مع تركيا بموجب اتفاق توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وشرعت موسكو، وهي حليف قوي لحكومة دمشق، في حملة عسكرية جوية في سوريا عام 2015 لمساعدتها على استعادة أجزاء من البلاد من المعارضة ولكنها حاولت الحد من استخدام قواتها على الأرض.