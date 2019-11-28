فرض حظر تجوّل في الناصرية بجنوب #العراق بعد مقتل 13 متظاهراً

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:01 28/11/2019 حدث بتاريخ: 12:01 28/11/2019

أعلن مسؤولون في الناصرية فرض حظر تجوّل في المدينة الواقعة بجنوب العراق الخميس بعد مقتل 13 شخصًا بالرصاص في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية حيث قاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول.

وأعقب القرار خطوة مشابهة في مدينة النجف المقدّسة لدى الشيعة حيث أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية خلال الليل.

وفي هذه الأثناء، أرسل الجيش العراقي قيادات عسكرية إلى محافظات الجنوب للمساعدة على "ضبط الأمن" بينما طالبت إيران العراق باتخاذ "اجراءات حازمة ومؤثرة" ضد "العناصر المعتدية" على قنصليتها في النجف.