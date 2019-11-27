الجيش اللبناني يعلن توقيف 16 شخصا على خلفية أحداث شغب شهدتها مناطق لبنانية

احتجاجات بيروت بعد إعلان استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الحكومة اللبنانية 29 أكتوبر 2019

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:10 27/11/2019 حدث بتاريخ: 16:46 27/11/2019

أعلنت قيادة الجيش اللبناني توقيف 16 شخصا على خلفية أعمال شغب وقعت في مناطق عدة ليل أمس الثلاثاء.

وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بإيقاف وحدات الجيش ستة عشر شخصاً على خلفية الحوادث التي شهدتها عدة مناطق لبنانية الليلة الماضية.

وأوضح البيان أنه:

في طرابلس تمّ التعرض للممتلكات العامة وعدد من المصارف وأحد المباني الحزبية، وإلقاء قنبلة يدوية لم تنفجر وقنابل مولوتوف باتجاه العسكريين، ورشقهم بالحجارة، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة وثلاثين عسكرياً. كما تمت مصادرة عدد من الدراجات النارية التي تركها أصحابها ولاذوا بالفرار.

وتابع: "وعلى طريق صيدا القديمة بين منطقتي الشياح وعين الرمانة وأثناء إعادة فرض الأمن والهدوء في المنطقة، أصيب عشرة عسكريين جرّاء التراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص".

وأردف البيان: "أما في بكفيا (في محافظة جبل لبنان)، وأثناء قيام وحدات الجيش بإعادة فتح الطريق، أصيب ثمانية عسكريين جرّاء التراشق بالحجارة بين الأهالي ومواكب سيّارة، والتدافع الذي حصل بعد ذلك".

وأكد البيان: "تمكنت وحدات الجيش من إعادة الوضع إلى طبيعته في مختلف المناطق، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.

وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.