نتنياهو يوجه تحذيرا لفصائل غزة بعد إطلاق قذيفتين من القطاع

رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:22 27/11/2019 حدث بتاريخ: 10:22 27/11/2019

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتيْن من القطاع باتجاه إسرائيل.

ونقلت الصفحة الرسمية لنتنياهو على موقع فيسبوك عنه القول :"إذا اعتقد أحد في قطاع غزة أنه يستطيع أن يعتدي علينا بعد عملية /الحزام الأسود/ فهو يرتكب خطأ فادحا. سنرد بحزم على أي اعتداء علينا وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل في جميع الجبهات".

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن طائرات إسرائيلية قصفت موقع تدريب تابع لجماعات فلسطينية مسلحة في جنوب غزة ردا على إطلاق القذيفتين.

وشهد قطاع غزة منتصف الشهر الجاري موجة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل أدت إلى مقتل 35 فلسطينيا. وأطلقت إسرائيل على عمليتها هذه اسم "الحزام الأسود". وانتهت بتدخل من مصر والأمم المتحدة للتهدئة.