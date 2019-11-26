تركيا: مقتل 17 شخصا في هجوم بسيارة ملغومة قرب رأس العين في سوريا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:33 26/11/2019 حدث بتاريخ: 19:34 26/11/2019

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء إن 17 شخصا لقوا حتفهم في هجوم بسيارة ملغومة قرب مدينة رأس العين الحدودية السورية التي استولت عليها قوات مدعومة من تركيا الشهر الماضي.

واتهمت الوزارة مقاتلي وحدات حماية الشعب السورية الكردية بالمسؤولية عن الهجوم.

وقع الانفجار في قرية تل حلف الواقعة غربي مدينة رأس العين والتي شهدت بعضا من أعنف المعارك عندما شنت أنقرة هجوما عسكريا في المنطقة على وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية.