مقتل متظاهرين عراقيين اثنين وإصابة 40 آخرين في بغداد

مظاهرات العراق

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:29 21/11/2019 حدث بتاريخ: 13:53 21/11/2019

أفاد شهود عيان اليوم الخميس بمقتل متظاهرين اثنين وإصابة نحو 40 آخرين عندما أطلقت القوات الأمنية الرصاص والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين قرب جسر الاحرار وسط بغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية إن القوات الأمنية فتحت الرصاص والغازات المسيلة للدموع الليلة الماضية لتفريق المتظاهرين المتحصنين بالكتل الاسمنتية قرب جسر الاحرار ، مما تسبب بمقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة نحو 40 بحالات الاختناق.

وكان 19 متظاهرا ورجل أمن أصيبوا الليلة الماضية في مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية جرت في أزقة وشوارع المحافظة على خلفية اقتحام مجموعة من الملثمين ساحة الاعتصام لحرق الخيام مما دفع المحتجين إلى الاشتباك معهم وتفريق الملثمين .

وتشهد ساحات التظاهر في صباح اليوم اجراءات أمنية مشددة وتأهبا للقوات الأمنية.

من جانب آخر ، تمكن متظاهرون من السيطرة على الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر في محافظة البصرة وأحكموا السيطرة عليها لمنع وصول الشاحنات فيما انتشر آخرون في الطرق المؤدية إلى حقلي مجنون والرميلة النفطيين.

ولايزال متظاهرون يتجمعون بالقرب من معبر سفوان الحدودي مع الكويت رغم اعادة افتتاحه من قبل القوات العراقية.