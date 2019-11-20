العاهل السعودي يقول إن السياسة النفطية تستهدف تعزيز استقرار أسواق النفط

العاهل السعودي الملك سلمان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:57 20/11/2019 حدث بتاريخ: 15:57 20/11/2019

قال العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الأربعاء إن السياسة النفطية للمملكة تستهدف تعزيز الاستقرار في أسواق النفط العالمية وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء.

وقال أيضا خلال كلمته السنوية في مجلس الشورى إن الطرح العام الأولي لعملاق النفط التابع للدولة أرامكو السعودية سيسمح للمستثمرين من داخل وخارج المملكة بالمشاركة وسيخلق آلاف الوظائف.

وقال إن تمكن أرامكو من استعادة طاقة إنتاج النفط سريعا بعد هجمات في سبتمبر أيلول يثبت قدرة المملكة على تلبية الطلب العالمي خلال أي نقص.