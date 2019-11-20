المرصد السوري: 11 قتيلا من قوات إيران والنظام في القصف الإسرائيلي

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:02 20/11/2019 حدث بتاريخ: 11:27 20/11/2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 11 عنصرا من القوات الإيرانية والمسلحين الموالين لها وقوات النظام جراء الضربات الإسرائيلية المكثفة على مواقع عسكرية في دمشق وريفها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح أن سبعة من القتلى من جنسيات غير سورية.

وأضاف أنه جرى انتشال عائلة مكونة من رجل وزوجته وابنه من تحت أنقاض منزل في قرية بيت سابر بناحية سعسع بعد استهداف أحد الصواريخ الإسرائيلية للمنزل.

وذكر المرصد أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في الكسوة ومنطقة سعسع ومطار المزة العسكري وجديدة عرطوز وضاحية قدسيا ومحيط صحنايا جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، وجرى تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كما جرى استهداف معسكر لهم، بالإضافة لاستهداف بطاريات صواريخ أرض - جو ومواقع لقوات النظام.

كانت وكالة "سانا" الحكومية السورية ذكرت أن القصف الإسرائيلي تسبب في مقتل مدنيين اثنين وسقوط عدد من الجرحى.