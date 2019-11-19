منظمة التحرير الفلسطينية: سنتحرك قانونيا ضد دعم واشنطن لمستوطنات إسرائيل

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:28 19/11/2019 حدث بتاريخ: 12:35 19/11/2019

أعلنت مسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن القيادة الفلسطينية ستتحرك عبر جميع السبل القانونية والسياسية المتاحة لمواجهة إعلان الإدارة الأمريكية دعم بناء مستوطنات إسرائيل.

واستهجنت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي ، في بيان صحفي اليوم ، إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مؤكدة أن هذه التصريحات ليس لها أية صلاحية قانونية.

وقالت عشراوي "لا يحق للولايات المتحدة إعادة كتابة القانون الدولي وتشويه النظام الدولي القائم على القواعد والأسس بناءً على ميولها الأيديولوجية المشوّهة".

وأضافت: "تشكل المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا خطيرًا وصارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، كما أنها تعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي، وهذه حقائق ومسلمات لا يمكن لواشنطن تغييرها أو محوها". واعتبرت عشراوي أن "هذا الإعلان يؤكد من جديد أن إدارة (الرئيس دونالد) ترامب تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، كما أنها داعم وشريك في الجرائم الإسرائيلية وتوفر غطاءً سياسيًا لانتهاكات دولة الاحتلال المتصاعدة".

من جهته ، صرح المندوب الفلسطيني الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، بأنه بدأ بمشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءاً بالعضو العربي في المجلس دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الأمريكي "غير القانوني" بشأن المستوطنات.

وذكر منصور ، في بيان ، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة غدا الاربعاء ، حول القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف الامريكي "المنافي للقانون والشرعية الدولية" سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع.

ويوم أمس قالت الرئاسة الفلسطينية إن الموقف الأمريكي من مستوطنات إسرائيل "باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".