تركيا ستبدأ عملية في سوريا إذا لم يتم إخلاء المنطقة من وحدات حماية الشعب

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:01 18/11/2019 حدث بتاريخ: 21:15 18/11/2019

ذكرت قناة خبر ترك اليوم الاثنين أن وزير الخارجية التركي قال إن أنقرة ستبدأ عملية عسكرية في شمال شرق سوريا إذا لم يتم إخلاء المنطقة ممن وصفهم بالإرهابيين.

ونقلت القناة عن الوزير مولود جاويش أوغلو قوله إن الولايات المتحدة وروسيا لم تنفذا ما نصت عليه الاتفاقات التي أوقفت عملية تركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا الشهر الماضي.

وينص الاتفاق على نقل وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية، من مساحة شاسعة من الأرض على حدود تركيا في شمال شرق سوريا.