مسؤول مصري: قناة السويس ستظل البوابة الرئيسية لحركة التجارة العالمية

قناة السويس

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:39 17/11/2019 حدث بتاريخ: 13:39 17/11/2019

طالب رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، العاملين بالقناة ببذل مزيد من الجهد من أجل أن تظل "شريان الحياة"، والبوابة الرئيسية لحركة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها الهيئة اليوم الأحد بمناسبة مرور 150 عاما على حفر القناة، حسمبا أفاد موقع "بوابة الاهرام" اليوم .

وتعهد ربيع بأن قناة السويس ستظل "البوابة الرئيسية لحركة التجارة العالمية والوجهة الملاحية الأولى والأنسب لعبور الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة والتي يستلزم عبورها ترتيبات من نوع خاص تلائم أبعادها وتحقق الأمان الملاحى المطلوب."

كما أعلن جاهزية القناة لاستقبال مئة بالمئة من أسطول سفن الحاويات فى العالم بفضل مشروع القناة الجديدة "الذى نجح فى رفع تصنيف القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة فى المجتمع الملاحى."

وأكد ربيع أن قناة السويس ستظل "ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية وذلك بفضل موقعها الجغرافى الفريد فى قلب العالم ومشروعات التطوير المستمرة للمجرى الملاحى للقناة، وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالميًا بحيث تكون قادرة على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة خاصة بعد زيادة غاطس القناة إلى 66 قدما، وتقليل زمن العبور والانتظار ليكون 11 ساعة بدلاً من 22 ساعة، مشيرًا إلى أن المجارى الملاحية العالمية تقوم الآن بعمل مجارٍ بديلة.