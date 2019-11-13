عون يحذر من أن الوضع الاقتصادي في لبنان يتدهور أكثر

الرئيس اللبناني ميشال عون

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:59 13/11/2019 حدث بتاريخ: 16:26 13/11/2019

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد.

وأضاف عون، في تغريدة عبر صفحة الرئاسة اللبنانية على موقع "تويتر": "الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد، وبدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا".

​وخلال استقباله مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، أكد عون أنه سيواصل اتصالاته من أجل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة.

​​ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.