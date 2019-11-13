الرئيس المصري يزور الإمارات اليوم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:54 13/11/2019 حدث بتاريخ: 14:59 13/11/2019

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن السيسي سيبحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي "العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة".

كما سيبحث الجانبان مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الوكالة الإماراتية أن زيارة السيسي للإمارات "تأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك".