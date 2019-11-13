المرصد السوري: القوات الأمريكية استقدمت رتلا عسكريا جديدا إلى الأراضي السورية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:51 13/11/2019 حدث بتاريخ: 10:51 13/11/2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن رتلا عسكريا أمريكيا دخل إلى الأراضي السورية قادما من شمال العراق ليلة الثلاثاء/الأربعاء.

وذكر المرصد أن الرتل دخل عبر معبر الوليد الحدودي، وأن دخوله ترافق مع تحليق لطائرات حربية في سماء المنطقة.

وأوضح أن الرتل يتألف من عدة مدرعات وآليات عسكرية، واتجه نحو القواعد الأمريكية شمال وشمال شرق سورية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قررت سحب كل قواتها من شمال سورية، إلى أنها تراجعت وقررت إبقاء "قوات محدودة" في سورية لحماية المنشآت النفطية.