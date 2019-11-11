أمين عام الجامعة العربية يعرب عن قلقه إزاء استمرار العنف في العراق

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:42 11/11/2019 حدث بتاريخ: 14:01 11/11/2019

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أمله في أن تتمكن القيادات السياسية في العراق من الإسراع بالخروج من حالة الاضطراب الحالية وما يُصاحبها من عنف، مُعرباً عن الحزن والأسف لاستمرار سقوط ضحايا بين المتظاهرين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد مصدرٌ مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي اليوم الاثنين ، أن أبو الغيط يتفهم اعتبارات الدولة في ضرورة السيطرة علي الوضع الأمني والحيلولة دون الوقوع في الفوضي، ولكنه يستشعر في ذات الوقت قلقاً متزايداً إزاء استمرار العنف دون أفق واضح لوقف نزيف الدم ، مُتمنياً عدم انزلاق العراق إلى مزيد من الاضطراب خاصةً في ظل ما يتعرض له من تدخلات وضغوط خارجية مرفوضة تزيد حتماً من تعقيد الأمور.

وأوضح المصدر أن التوافق بين المتظاهرين والقيادات السياسية تحت المظلة الوطنية الجامعة هو السبيل الوحيد للوصول إلى مخرج يحقق المصلحة الوطنية للعراق ويلبي مطالب ابنائه في عراقٍ مستقر ومستقل ومزدهر .

وأكد المصدر مجدداً وقوف الجامعة العربية إلى جوار العراق في هذه المرحلة الصعبة ، آملاً أن يتجاوزها في القريب وهو أكثر قوة واستقراراً، مشيرا إلى استعداد الجامعة العربية للمساعدة في هذا الصدد.