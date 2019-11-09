رئيس وزراء العراق: استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:48 09/11/2019 حدث بتاريخ: 14:48 09/11/2019

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم السبت إن المظاهرات السلمية "من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003" لكنها يجب أن تخدم عودة الحياة الطبيعية.

وأضاف في بيان "ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".

وتابع "ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية".

وأكد رئيس الوزراء أيضا في البيان إجراء "تعديل وزاري مهم" في الأيام القليلة القادمة.