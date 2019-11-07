مصر: التوصل لاتفاق نهائي حول سد النهضة في 15 يناير المقبل

وزير الخارجية المصري سامح شكري

كتب بواسطة: %s سي ان ان المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:16 07/11/2019 حدث بتاريخ: 19:37 07/11/2019

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في أعقاب الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن حول سد النهضة الأثيوبي برعاية أمريكية وبمشاركة رئيس البنك الدولي، إن الاجتماعات أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضح ومحدد.

ومن المقرر، حسبما ورد في بيان الخارجية المصرية، أن يتم عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير كانون الثاني المقبل.

وبحسب بيان للخارجية المصرية فإن هذه الاجتماعات تشمل اجتماعين في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.

وثمّن وزير الخارجية المصري، ما وصفه بـ"الدور البناء لوزير الخزانة الأمريكي والاهتمام الذي أولاه لهذا الموضوع ورئاسته للاجتماع الذي عقد مع وزراء الدول الثلاث.

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت على أن "مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر".