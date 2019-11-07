مجلس الأمن الدولي يرحب بالوساطة السعودية في اليمن

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:43 07/11/2019 حدث بتاريخ: 11:44 07/11/2019

رحب مجلس الأمن الدولي في بيان أقر بإجماع أعضائه الأربعاء "بجهود الوساطة" التي تقوم بها السعودية وافضت إلى توقيع اتفاق بين الحكومة والانفصاليين في جنوب اليمن.

وقال البيان إن "هذا الاتفاق يشكل مرحلة إيجابية ومهمة باتجاه حل سياسي وشامل لليمن"، مشيرا إلى أن "أعضاء مجلس الأمن يؤكدون مجددا التزامهم الكامل من أجل وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".

ووقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتفاقا في العاصمة السعودية الثلاثاء لتقاسم السلطة في جنوب البلاد مع الانفصاليين، تم التوصل إليه بوساطة من الرياض.

واجرى الانفصاليون اليمنيون وممثلون عن الحكومة المعترف بها دوليا منذ أسابيع مفاوضات غير مباشرة في جدة حول اتفاق لتقاسم السلطة في جنوب البلاد.

وشهد جنوب اليمن معارك بين قوّات مؤيّدة للانفصال وأخرى موالية للحكومة اليمنية أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على عدن ومناطق أخرى في آب/اغسطس الماضي.

وعدن هي العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014.