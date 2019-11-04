المحتجون يغلقون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى بلبنان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: Uncategorised نشر بتاريخ: 10:17 04/11/2019 حدث بتاريخ: 16:39 04/11/2019

أغلق المحتجون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان اليوم الاثنين، مواصلين بذلك موجة احتجاجات شلت مناحي الحياة منذ أكثر من أسبوعين.

ويحتج المتظاهرون على النخبة الحاكمة في لبنان منذ 17 أكتوبر تشرين الأول، مما قاد إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي.

وقال شهود إن المحتجين أغلقوا عددا من الطرق في العاصمة بيروت. وألغيت الدراسة للأسبوع الثالث.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين أغلقوا الطرق في مناطق أخرى منها مدينة طرابلس في الشمال وفي منطقة خلدة بجنوب بيروت على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى جنوب لبنان.

ودفعت الاحتجاجات، التي لم يسبق لها مثيل وعمت أرجاء لبنان،‭‭ ‬‬بالبلاد إلى أتون اضطرابات سياسية بينما تجد صعوبة في احتواء أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.