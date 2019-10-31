الرئيس العراقي: رئيس الوزراء لن يستقيل قبل الاتفاق على بديل

محتجون عراقيون مناهضون للحكومة في بغداد يوم الخميس

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:21 31/10/2019 حدث بتاريخ: 21:21 31/10/2019

قال الرئيس العراقي برهم صالح يوم الخميس إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستعد لتقديم استقالته لكنه اشترط اتفاق الكتل الرئيسية بالبرلمان على بديل في حين احتشد عشرات الآلاف في بغداد للمطالبة بإنهاء النظام الحالي لاقتسام السلطة على أساس طائفي.

ويواجه عبد المهدي صعوبة في تلبية مطالب المحتجين رغم تعهده بإصلاحات وإجراء تغيير وزاري موسع. ورفض رئيس الوزراء دعوة رجل الدين الشيعي مقتدي الصدر بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال صالح في خطاب بثه التلفزيون على الهواء إن رئيس الوزراء ”أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزامِ بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري“.

وقال الرئيس إنه لا يمكن إجراء انتخابات إلى أن يتم إقرار قانون الانتخابات الجديد مضيفا أن من المتوقع طرح مشروع القانون بالبرلمان الأسبوع المقبل.

وكان عبد المهدي قال يوم الثلاثاء إنه اذا اتفق الصدر ومنافسه الرئيسي هادي العامري على بديل فإن ذلك سيكون أسرع من الانتخابات وسيجنب البلاد شهورا من الفوضى.

واستغرقت المفاوضات أكثر من ستة أشهر قبل تعيين عبد المهدي قبل عام ولن يكون اتفاق الكتل البرلمانية على بديل له مهمة سهلة.

وكان عبد المهدي مرشحا توافقيا بين العامري الذي يقود تحالفا لمقاتلين شيعة مدعومين من إيران ويملك ثاني أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان والصدر الذي يقود أكبر تكتل.

وقتلت قوات الأمن العراقية متظاهرا وأصابت أكثر من 50 آخرين يوم الخميس مع استئناف عشرات الآلاف الاحتجاجات الحاشدة للمطالبة بإنهاء نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي الذي يرون أنه السبب في الفساد المستشري والمصاعب الاقتصادية.

وقُتل أكثر من 250 شخصا في اشتباكات مع قوات الأمن والحشد الشعبي الموالي للحكومة منذ اندلاع الاحتجاجات في الأول من أكتوبر تشرين الأول التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.