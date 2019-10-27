وحدات حماية الشعب الكردية: مقتل الساعد الأيمن للبغدادي قرب جرابلس بسوريا

صورة أرشيفية لعناصر من وحدات حماية الشعب الكردية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:16 27/10/2019 حدث بتاريخ: 21:17 27/10/2019

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم الأحد إن المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبو الحسن المهاجر قتل في عملية مشتركة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب إن المهاجر استُهدف قرب جرابلس المدينة السورية الحدودية.

وقال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ”استمرارا للعملية السابقة تم استهداف الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، وذلك بالتنسيق المباشر بين استخبارات قوات سوريا الديمقراطية والجيش الامريكي“.