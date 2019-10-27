المرصد السوري: مروحيات استهدفت جهاديين "لساعة ونصف" في ادلب والحصيلة تسعة قتلى

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:32 27/10/2019 حدث بتاريخ: 10:32 27/10/2019

استهدفت مروحيات "لساعة ونصف الساعة" ليل السبت الأحد جهاديين قريبين من تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن ثماني مروحيات "فتحت النار بالرشاشات" مستهدفة منتصف ليل السبت الأحد منزلا وسيارة في محيط قرية باريشا في إدلب حيث تتواجد "مجموعات قريبة من الدولة الاسلامية".

ويأتي ذلك بينما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قُتل على الأرجح في عملية عسكرية أميركية في سوريا.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن المروحية تابعة على ما يبدو إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجماعة الجهادية في سوريا.

وقال "لم نعرف الشخصية المستهدفة (...) ولا نستطيع نفي أو تأكيد وجود البغدادي".

وذكر أحد المقيمين في مخيم للنازحين بالقرب من باريشا أنه سمع هدير مروحيات حوالى منتصف ليل السبت الحد، تلاه ما وصفه بأنه قصف للتحالف.

وصرح أحمد الحسوي لوكالة فرانس برس أن "الطائرات كانت تحلق على علو منخفض جدا مما سبب هلعا كبيرا بين الناس".

وأضاف أن المروحيات "المجهولة المصدر (...) قامت بالدوران فوق منطقة جبال باريشا وتنفيذ غارات على منطقة تقع على أطراف باريشا الغربية".