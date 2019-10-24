رئيس وزراء إثيوبيا: لن نضر المصريين

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:38 24/10/2019 حدث بتاريخ: 18:42 24/10/2019

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه أجرى حوارا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حول أزمة سد النهضة، واصفا إياه بالحوار المفيد.

وأضاف أحمد، على هامش القمة الإفريقية الروسية في سوتشي، اليوم الخميس، قائلا: "أجريت مع الرئيس السيسي حوارا مفيدا ومن يخلق المشاكل هو الإعلام، وتوصلت مع الرئيس السيسي إلى أن هناك رغبة شديدة بين المسؤولين والشعبين للعمل فيما يفيدهم".

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي: "ما يقلق المصريين هو عدم تحديد زمن لملء خزان سد النهضة، نحن نؤمن بحقنا في الاستفادة، وسيستمر الخبراء للاتفاق على موعد ملء سد النهضة بما يفيد إثيوبيا ولا يضر بمصر".

وأضاف أحمد: "لم أتحدث مع الرئيس السيسي عن سد النهضة فقط، لكن هناك مشروعا في إثيوبيا لزراعة الأشجار، وهذا يأتي بنتائج إيجابية، وعرضت على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المشاركة في هذا المشروع وقد وجدت قرارا إيجابيا جدا من الرئيس السيسي".