الصدر يدعو الرئيس العراقي للتدخل في حال الاعتداء على المتظاهرين

الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:45 24/10/2019 حدث بتاريخ: 17:45 24/10/2019

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الخميس الرئيس العراقي برهم صالح وقوات سرايا السلام بالتدخل لنشر السلام في حال تعرض المتظاهرين للاعتداء خلال المظاهرات الشعبية التي ستنطلق يوم غد الجمعة في بغداد والمحافظات.

وقال الصدر ، في لائحة ارشادات وزعت اليوم :"في حال الاعتداء على المتظاهرين فعلى النائب الجهادي أن يزج سرايا السلام لنشر السلام بطرق مقبولة لحماية المتظاهرين ومن دون سلاح ، وفي حال الاعتداء على المتظاهرين على رئيس الجمهورية القيام بالسياقات القانونية والاجتماعية والاخلاقية اللازمة".

وأضاف :"على من لم يقرر المشاركة بالمظاهرات فليؤيد ولو بكلمة أو دعم معنوي كتعطيل الاعمال كافة ليوم الجمعة فقط وعلى أئمة صلوات الجمعة غدا التطرق للتظاهرات بصورة ايجابية وارشادية".

وأوضح :" يحتاج المتظاهرون الى دعم لوجستي كالطعام والشراب والطبابة وما شاكل ذلك.. لذا أدعوا اصحاب رؤوس الاموال النزيهة لدعمهم قدر الامكان، وأهيب بشيوخ العشائر حماية أولادهم المتظاهرين قدر الامكان ولو معنويا والدعاء في المساجد والحسينيات ودور العبادة والكنائس لحفظ العراق وسلامة الثوار وإزاحة الفاسدين".

وقال الصدر:"على الجهات الطبية كالمستشفيات وغيرها من المرافق الضرورية عدم تعطيل عملها خلال التظاهرات وفي حال قطع الطرق من اي من الطرفين فعلى الواعين التعامل مع الأمر بحذر وترقب ،و في حال قامت الحكومة بقطع الانترنت ظلما وعدوانا فعلى من هم خارج العراق مناصرة اخوانهم قدر الامكان".

ودعا الزعيم الشيعي إلى "رفع العلم العراقي فوق سطوح المنازل والمحال والعمارات والمساجد وإلى غير ذلك وتوزيع الورود".