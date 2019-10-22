مقتل قائد عسكري عراقي أثناء التصدي لهجوم شنه تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين

القوات الأمنية العراقية

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:32 22/10/2019 حدث بتاريخ: 17:32 22/10/2019

قتل قائد عسكري عراقي أثناء التصدي لهجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، إن هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة صلاح الدين، نتج عنه مقتل قائد عسكري عراقي.

وقتل قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية العراقية، أثناء تصديه لهجوم شنه تنظيم داعش (المحظور في روسيا) في محافظة صلاح الدين، وسط البلاد.

وقال مصدر أمني عراقي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية اللواء الركن علي اللامي استشهد أثناء التصدي لاعتداء من قبل عصابات "داعش" الإرهابي في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية" المزعومة.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.