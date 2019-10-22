قائد سوري معارض: الجيش السوري يستأنف قصف مناطق في إدلب

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:47 22/10/2019 حدث بتاريخ: 12:47 22/10/2019

قال قائد في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش الوطني السوري المعارض إن القوات الحكومية السورية قصفت اليوم الثلاثاء مناطق في ريف ادلب واللاذقية.

وأضاف القائد ، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: "أعادت القوات الحكومية السورية وسلاح الجو الروسي قصف مناطق ريفي ادلب واللاذفية بعد فترة هدوء نسبي خلال الأيام الماضية، فقد تعرضت بلدات معرتحرمة وكفرسجنة وجبالا وعدد من القرى في ريف ادلب الجنوبي لقصف مدفعي وبراجمات الصواريخ، كما تعرضت منطقة كبينة بريف اللاذقية لقصف بالبراميل المتفجرة تناوبت عليه ثلاث طائرات مروحية".

وأكد القائد: "قتل رجل وزوجته وأصيب آخرون في بلدة كفرسجنة وحدث دمار كبير في الممتلكات التي تعرضت للقصف".

ورجح القائد أن تستأنف القوات الحكومية والروسية العمليات العسكرية على ريف ادلب خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك نظراً للتحليق المكثف من طائرات الاستطلاع الروسي على مناطق ريف إدلب ما يمهد للقيام بعملية عسكرية تسعى القوات السورية والروسية من خلالها السيطرة على طريق حلب حماة .

وكان الرئيس السوري بشار الاسد تفقد وحدات عسكرية في منطقة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي اليوم.