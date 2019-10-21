السيسي يؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:07 21/10/2019 حدث بتاريخ: 10:30 24/10/2019

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان إن السيسي أشاد بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما يشمل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر.

وأضاف المتحدث أن الشيخ جابر الصباح سلم الرئيس رسالة خطية من أمير دولة الكويت تطرقت إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بالبناء على نتائج زيارة الرئيس المصري الأخيرة للكويت.

وأكد الشيخ جابر اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

كما ثمن رئيس مجلس الوزراء الكويتي دور مصر المحوري في المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، وأشادً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية ودفع العمل العربي المشترك قدما.

وذكر المتحدث أن اللقاء تطرق إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.