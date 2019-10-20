العراق: الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يدعو أنصاره لاستئناف الاحتجاجات "السلمية" الجمعة

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:06 20/10/2019 حدث بتاريخ: 18:23 20/10/2019

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصاره إلى تلبية دعوات استئناف المظاهرات المناهضة للحكومة بعد توقفها لأسابيع إثر سقوط أكثر من مئة قتيل. وأكد الصدر في بيان ليل السبت الأحد على سلمية المظاهرات. ويعد الصدر أول الداعين للخروج في مظاهرات مليونية للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين أوضاع البلاد، كما إنه دعا في الرابع من الشهر الجاري إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة "بإشراف الأمم المتحدة".

خاطب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصاره ليل السبت الأحد داعيا إياهم إلى العودة إلى الشارع للتظاهر السلمي الجمعة المقبل بهدف التأكيد على مطالبهم. وكانت مظاهرات العراق توقفت لأسابيع عقب سقوط أكثر من مئة قتيل.

وقال الصدر في بيان مخاطبا المتظاهرين "عزمتم أمركم على أن تتظاهروا في 25 من تشرين الأول/أكتوبر، وهذا حق من حقوقكم".

وأضاف أن "العراق أمانة في أعناقكم، فلا تضيعوه، وإن شئتم الإحجام عن الثورة (...) فلكم ثورة أخرى عبر صناديق اقتراع بيد دولية أمينة ومن دون اشتراك من تشاؤون من الساسة الحاليين" الذين قال إنهم "يحاولون تدارك أمرهم (...) لكن لم ولن يستطيعوا، فقد فات الأوان".

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وخرجت مطلع الشهر الحالي مظاهرات مطلبية حاشدة تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة في البلاد وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 110 أشخاص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، بحسب أرقام رسمية.

ويعد الصدر أول الداعين للخروج في تظاهرات مليونية للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين أوضاع البلاد.

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وكان رجل الدين النافذ الذي يدعم تحالف "سائرون" البرلماني الذي فاز في الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2018، دعا في الرابع من الشهر الحالي، إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة "بإشراف الأمم المتحدة".

وأكد الصدر في ندائه الأخير على التظاهر بشكل سلمي. وقال "يشيعون أنكم ستحملون السلاح ولا أظنكم ستفعلون، فأنتم غير متعطشين للدماء أيها الثوار الأحرار يا عشاق الإصلاح".

وطالب في الوقت نفسه القوات الأمنية بالابتعاد عن استخدام القوة ضد المتظاهرين.