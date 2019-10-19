قطر: الخلاف بين إيران والعرب ليس طائفيا بل من أجل النفوذ

صورة أرشيفية للعاصمة القطرية الدوحة

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:01 19/10/2019 حدث بتاريخ: 14:51 19/10/2019

أعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، عن قناعتها بأن الخلاف بين إيران وبعض الدول العربية لا يحمل طابعا طائفيا وقابل للتسوية عبر الحوار.

وقالت الدبلوماسية القطرية، أثناء مشاركتها في جلسة نقاشية عقدت ضمن إطار مؤتمر بوخارست الذي يحمل عنوان "الشرق الأوسط: هل لا زلنا نبحث عن الحل؟"، ردا على سؤال عن طبيعة الخلاف بين إيران وبعض الدول العربية، قالت: "الخلاف ليس طائفيا بطبيعته كما يعتقد البعض، وإنما هو خلاف على النفوذ والتأثير بين قطبين مختلفين في المنطقة"، حسب ما نقل عنها الموقع الرسمي للوزارة.

وشددت الخاطر على ضرورة حل هذا الخلاف عبر الحوار البناء والقنوات الدبلوماسية.

وأشارت المتحدثة إلى أن "مشاكل المنطقة تتطلب وجود إرادة داخلية مستقلة لدى دولها تمثل مصالحها الجماعية وتفصل حسابات اللاعبين الدوليين"، لافتة إلى أن "القدرة على تقييم المشاكل وإدارتها بنجاعة ستزداد عندما تنزع الحسابات الأخرى من المعادلة".

وذكرت الخاطر أن أسباب مشاكل المنطقة متعددة، ومنها عدم وجود مؤسسات تحمي الحريات المدنية، والنسبة العالية من الأمية والبطالة، وعدم وجود تمكين اقتصادي، قائلة: "الجميع يبحث عن حلول لهذه المشاكل، كالمنظمات الدولية، والجهات غير الحكومية، واللاعبين المؤثرين في المنطقة وفي العالم، ولكن في معزل عن بعضهم البعض".