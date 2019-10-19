"قسد": نطالب واشنطن بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والضغط على أنقرة لفتح ممر إنساني

دير الزور، سوريا في 23 مارس 2019

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:52 19/10/2019 حدث بتاريخ: 11:52 19/10/2019

دعت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) واشنطن إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع الجانب التركي والضغط على أنقرة لفتح ممر إنساني.

وأوضحت القيادة العامة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في بيان أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مع تركيا، والتي تم بوساطة من أمريكية، متهمة الجانب التركي "بالاستمرار في هجومه منتهكا وقف إطلاق النار، ولا يسمح حتى الآن بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين/ سريه كانيه رغم مضي أكثر من 30 ساعة على سريان وقف إطلاق النار".

وقالت "قوات سوريا الديمقراطية" إن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، اللذان أبرما الاتفاق مع الجانب التركي يقع على عاتقهما مسؤولية إلزام تركيا بتنفيذ عملية وقف إطلاق النار وفتح الممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين.

وأوضافت في البيان: "رغم التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي والوعود، التي قدمت من قبلهم لحل هذه المشكلة إلا أنه لغاية الساعة لم يحدث أي تقدم ملموس".

ودعت "قوات سوريا الديمقراطية" الجانب الأمريكي للضغط على الجانب التركي لفتح الممر وإخراج الجرحى والمدنيين من رأس العين المحاصرة.