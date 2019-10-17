زوارق بحرية إسرائيلية تهاجم صيادين قرب شواطئ غزة

صورة تعبيرية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:59 17/10/2019 حدث بتاريخ: 11:59 17/10/2019

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن زوارق بحرية إسرائيلية هاجمت اليوم الخميس مراكب صيادين فلسطينيين قرب شواطئ قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الزوارق الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي على المراكب، وذلك على بعد حوالي ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارا بها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين.

ونقلت الوكالة عن بيان حقوقي صدر مؤخرا أن التضييق والاستهداف الإسرائيلي المتكرر للصيادين رفع نسبة الفقر المدقع في صفوفهم، وأن 80 % منهم أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية على التقرير، لكن الجيش الإسرائيلي عادة ما يبرر استهداف الصيادين من قطاع غزة بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، والتي تقول إسرائيل إن الهدف من تقييدها هو منع أي عمليات تهريب عبر البحر.