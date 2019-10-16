"المجلس السيادي" يصدر مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في السودان

الفريق عبدالفتاح البرهان

كتب بواسطة: %s سي ان ان المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:50 16/10/2019 حدث بتاريخ: 17:37 16/10/2019

أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا، الأربعاء، صدور مرسوم دستوري عن المجلس الانتقالي السيادي الحاكم في البلاد، بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان.

ويشمل وقف إطلاق النار جميع مناطق العمليات العسكرية بما في ذلك دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وبموجب الاتفاقات المشكلة لهيئات إدارة الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية، فإن المجلس السيادي والحكومة السودانية ملزمة بعقد اتفاقيات للسلام مع كافة الفصائل المسلحة في البلاد، خلال الشهور الستة الأولى من تشكيل المجلس السيادي في أغسطس آب الماضي.

وتجري الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية في السودان مع الحكومة الانتقالية، مفاوضات لتحقيق السلام، في جوبا عاصمة جنوب السودان، وبحسب وسائل إعلام سودانية فإن المفاوضات تعثرت بعد إعلان الحركة الشعبية تعليق مشاركتها حتى تأكيد وقف إطلاق النار.