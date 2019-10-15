اردوغان يؤكد أن العملية العسكرية في سوريا ستتواصل حتى "تحقق أهدافها"

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:57 15/10/2019 حدث بتاريخ: 14:00 15/10/2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء أن العملية التي تخوضها قواته ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا لن تتوقف حتى "تتحقق أهدافنا".

ودخلت العملية العسكرية التركية الدامية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" يومها السابع الثلاثاء.

وقال في خطاب متلفز من باكو "إن شاء الله، سنسيطر سريعًا على المنطقة الممتدة من منبج إلى حدودنا مع العراق ونضمن في المرحلة الأولى عودة مليون ومن ثم مليوني لاجئ سوري وبكامل إرادتهم" الى بلادهم.

وأضاف أنه تم "تحرير" ألف كيلومتر من الأراضي السورية حتى الآن "من المنظمة الإرهابية الانفصالية".

وتخطط تركيا لإقامة "منطقة آمنة" تمتد عبر شمال سوريا تمكنها من إعادة عدد كبير من اللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو 3,6 مليونًا الذين وصلوا إليها هربًا من النزاع في بلدهم.