الحريري ردا على إعلان باسيل رغبته في زيارة دمشق: المهم ألا يكون هذا سببا لعودة النظام السوري للبنان

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:59 14/10/2019 حدث بتاريخ: 14:02 14/10/2019

رد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على تصريح لوزير الخارجية جبران باسيل، كان قال فيه إنه يريد الذهاب لسورية، بالتأكيد على ضرورة "ألا يكون هذا سببا لعودة النظام السوري للبنان".

وجاء في البيان، الذي نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام :"إذا أراد رئيس التيار الوطني الحر زيارة سورية لمناقشة إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه ... المهم ألا يجعل النظام السوري من الزيارة سبباً لعودته إلى لبنان، لأننا لا نثق بنوايا النظام من عودة النازحين ... وإذا تحققت العودة فسنكون أول المرحبين".

وأضاف البيان :"البلد لا تنقصه سجالات جديدة، والهم الأساسي عندي اليوم هو كيف نوقف الأزمة الاقتصادية. وإذا لم يحدث ذلك، ستنقلب الطاولة على رؤوس الجميع".

وكان باسيل قال أمس :"أريد أن أذهب إلى سورية لكي يعود الشعب السوري إلى سورية كما عاد جيشها... ولأني أريد للبنان أن يتنفس بسيادته وباقتصاده".

وأضاف :"قبل نكبة فلسطين كان للبنان رئتان، والآن أصبح برئة واحدة، فسورية هي رئة لبنان الاقتصادية، خسرنا الرئة الأولى بسبب إسرائيل، فهل نخسر الرئة الثانية بسبب جنون الحقد أو جنون الرهانات الخاطئة والعبثية".