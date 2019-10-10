إيطاليا تستدعي السفير التركي احتجاجا على العملية العسكرية في سوريا

مروحية تابعة للجيش التركي

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:31 10/10/2019 حدث بتاريخ: 18:32 10/10/2019

استدعت إيطاليا سفير أنقرة لديها، اليوم الخميس، على خلفية استمرار عملية "نبع السلام" التي يخوضها الجيش التركي شمال شرقي سوريا "ضد عناصر حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش".

وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قال في وقت سابق من اليوم إن العملية التركية "غير مقبولة"، داعيا إلى إنهاء أعمال الاقتتال فورا.

يذكر أن فرنسا وهولندا قد استدعتا في وقت سابق سفيري تركيا لديهما احتجاجا على العملية العسكرية، كما نددت دول ومنظمات دولية وإقليمية كثيرة بالتدخل التركي في شمال سوريا ودعت لوقفه في أسرع وقت.