مصر: فصل أكثر من ألف معلم "متطرف"

وزارة التربية التعليم المصرية

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:56 08/10/2019 حدث بتاريخ: 21:28 08/10/2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن فصل 1070 معلما، لانتمائهم إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، وذلك إثر صدور أحكام قضائية ضدهم.

وقال وزير التعليم، طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، الاثنين، إن الوزارة قررت فصل 1070 معلما من أصحاب الأفكار المتطرفة.

وأضاف أن هؤلاء المعلمين صدرت ضدهم أحكام قضائية، مؤكدا أن هذا الإجراء يستهدف مواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة والحفاظ على مستقبل الطلاب.

وأوضح وزير التعليم المصري أن قرار الفصل صادر بحق معلمين أدينوا بأحكام قضائية "تجعلهم لا يصلحون لأن يكونوا تربويين"، مشيرا إلى أنه "قام بدراسة القرار جيدا، واتبع السبل القانونية كافة".

وفي السياق ذاته، أعلن شوقي أنه سيطلق الأربعاء المقبل أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر.

وأشار إلى أن مسابقة جديدة ستنظم للتعاقد المؤقت مع 120 ألف معلم لسد العجز في المدارس لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام، على أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة عبر البوابة بدون تدخل بشرى وبدون الاستعانة بموازنة الدولة.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم المصرية ستقوم بتمويل هذه التعاقدات من مواردها المالية، علما بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك أفضلية لمن تم الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية.