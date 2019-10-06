مصر: "العلم المقلوب" يلفت الأنظار على عربات القطار الجديدة

وزير النقل المصري أمام عربة القطار وعليها العلم مقلوبا

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:06 06/10/2019 حدث بتاريخ: 18:11 06/10/2019

فوجئ عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بظهور علم مصر "مقلوبا" على عربات القطارات الجديدة، التي تم تصنيعها من طرف شركة "ترانسماش" الروسية.

والسبت، قام وزير النقل المصري كامل الوزير بجولة تفقدية للعربتين النموذج، ضمن صفقة 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب تم التعاقد عليها مع الشركة لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية.

وفي الصور المنشورة على صفحة الوزير على "فيسبوك"، لاحظ متابعون ظهور العلم المصري مقلوبا في بعض الأجزاء من العربة، وهو ما أثار استغرابهم مما إذا كان الخطأ مقصودا، أم يتماشى مع طريقة وشكل التصميم.

وكانت جل التعليقات عبارة عن "العلم مقلوب.. انتبهوا إلى العلم.. العلم مرسوم بالمقلوب"، حيث يتألف العلم الصحيح من خط أحمر بالأعلى وأسود بالأسفل وبينهما خط أبيض.

ويبدو أن الوزير لم ينتبه إلى هذا الأمر، حيث لم يصدر منه أي تعليق بهذا الخصوص.

يشار إلى أن صفقة العربات الجديدة تم توقيعها بين هيئة السكك الحديدية المصرية والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة "ترانسماش"، بقيمة حوالي 20 مليار جنيه مصري (نحو 1.2 مليار دولار).

وسيتم إرسال العربة النموذج الأولى إلى المجر، كي يتم اختبارها والحصول على شهادة السلامة الأوروبية، فيما سيرسل النموذج الآخر إلى مصر لاختباره بخطوط الهيئة السكك الحديدية.

وصرح وزير النقل أن "هذه الصفقة تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية"، وأنها "ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب".