أردوغان: تركيا ستنفذ عملية عسكرية شرقي الفرات في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:36 05/10/2019 حدث بتاريخ: 12:36 05/10/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن تركيا ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا وهي المنطقة التي لم تؤسس فيها أنقرة وواشنطن ”منطقة آمنة“ بعد.

وقال أردوغان ”أجرينا ترتيباتنا. أعددنا خططنا للعملية وأعطينا التعليمات الضرورية“ مضيفا أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية وأن هذه العمليات قد تبدأ ”اليوم أو غدا“.

واتفقت الولايات المتحدة مع تركيا على أن تقيما معا منطقة آمنة على الحدود السورية لكن أنقرة تقول إنها غير راضية على سير العملية وهددت من حين لآخر بتنفيذ عمليات عسكرية هناك.