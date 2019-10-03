إضراب معلمي الأردن يكمل اليوم أسبوعه الرابع وسط تأهب أمني تحسبا لإقامة اعتصام

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:48 03/10/2019 حدث بتاريخ: 11:10 03/10/2019

يكمل إضراب المعلمين في الأردن اليوم الخميس أسبوعه الرابع، وسط تأهب أمني تحسبا لإقامة اعتصام لهم في العاصمة عمان.

ودعت نقابة المعلمين فرع عمان أمس للمشاركة في وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مجمع النقابات المهنية للتأكيد على مطلب المعلمين المضربين بزيادة الأجور.

وذكرت صحيفة "الغد" أن هناك تواجدا أمنيا كثيفا عند الدوار الرابع في عمان تحسبا لإقامة اعتصام.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة المعلمين تطالب الحكومة أيضا بالاعتذار عن منع إضراب للمعلمين عند الدوار الرابع في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي.

ويواصل المعلمون إضرابهم عن العمل، وذلك رغم وجود حكم قضائي بإنهاء الإضراب وأيضا رغم قرار صادر عن الحكومة مطلع الأسبوع بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين.

وتقول نقابة المعلمين إن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.

وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ 50 بالمئة على الرواتب الأساسية.

وتؤكد الحكومة الأردنية أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء "تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية". وتشدد على أنه "لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى".